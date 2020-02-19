時碩工業大陸無錫及西安兩地工廠分別於10日、16日復工，復工率五成以上，營運短期會因疫情而受影響。時碩為滿足客戶需求為優先考量，由於延後復工而造成工作天數減少，目前無錫廠台籍幹部也至生產線支援生產。

今日股價上漲0.30元而以45.45元，目前呈現上漲走勢。

時碩合併營收攀升至38.26億元，創歷史新高。時碩元月合併營收3.25億元，年減6.95％。時碩主管表示，時碩元月合併營收3.25億元，高於去年平均每月合併營收3.18億餘元，但因大陸廠因過年，配合春運提前放假，元月工作天數減少，加上前年12月來不及出貨遞延至去年1月出貨，墊高比較基期，是今年1月合併營收衰退的主因。

時碩主管指出，時碩台灣廠未受疫情影響，大陸無錫廠獲准10日開工、西安廠16日復工，配合當地政府防疫措施，目前生產線員工尚未全員到班，兩工廠復工率至少五成。時碩以成就客戶需求為優先，用時間追量，工作天數減少，未來會用加班趕工彌補，不得已，也會改變原先海運方式。時碩營運短期會受疫情影響，之後營運看要復工及物流配送情況而定。

(工商 )