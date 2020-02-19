兩波寒流來襲，帶動電暖器銷售量翻倍以上成長。不單聲寶、大同、禾聯、東元、台灣三洋、艾美特、奇美、嘉儀、日本Panasonic及英國Dyson等土洋品牌電暖器銷售業績成長至少1倍。PChome24H、全國電子及大同3C等電商平台及通路電暖器銷售業績也是翻倍增長。

農曆年後，首波寒流發威，16日起連續三天全台發布低溫特報，帶動土洋各品牌電暖器銷售暴增。電商平台PChome24H公佈過去2天寒流來襲，電暖器及電毯等抗寒保暖電器銷售量倍增。

聲寶主管表示，聲寶去年12月先將電暖器出貨給經銷商，1月底、2月初首波寒流來襲，經銷商及通路業者都追加電暖器訂單，每星期出貨2、3千台，比之前成長2、3倍，寒流過後，通路及經銷商多增加備貨，每星期出貨1千多台，最近兩天仍小量出貨。

大同綜合訊電表示，農曆年後，一波波冷空氣直降，帶動電暖器商機。第一波寒流來襲，大同電暖器銷量比元月上旬成長24％。這兩天寒流強度更甚前一波，低溫降至5、6度，更衝高買氣。大同3C門市截至17日為止，電暖器銷量相較去年同期成長2倍以上。鹵素及碳素電暖器兩款電暖器暖房比葉片式更快、價格更親民，最受消費者青睞。此外，小型電暖器可用在辦公室小空間，也受市場歡迎。

全國電子表示，寒流在農曆年期間報到，電暖器等冬季商品銷售業績呈現爆發性數倍成長。1月底至2月中旬接連兩波低溫特報，也讓電暖器買氣延續。本周一、二低溫，電暖器銷售成長幅度達1倍以上。全國電子電暖器銷售又以陶瓷式電暖器賣得最好，適用在大坪數暖且使用上相對安全的葉片式電暖器，買氣也很旺。

(工商 )