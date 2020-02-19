公主號上台籍旅客今5人下船 包機可望21日出發 09:312020/02/19 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 停泊在橫濱港的鑽石公主號郵輪19日準備讓沒感染的旅客下船，碼頭門禁森嚴，媒體記者被隔在遠處拍照。(黃菁菁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我駐日代表謝長廷和副代表蔡明耀19日上午9點40左右抵達橫濱港的大黑碼頭，帶了慰問物資準備迎接鑽石公主號郵輪上的台籍旅客。 蔡明耀表示，由於船上的乘客以長者為優先依序下船，今天預定下午1點半至2點左右有5名台籍旅客可先下船。 我國安排的包機目前預定21日出發。 停泊在橫濱港的鑽石公主號郵輪19日準備讓沒感染的旅客下船，已有許多包車在船外等候。(黃菁菁攝) (中時電子報) #台籍旅客 #下船 #包機 #21日 #出發 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #鑽石公主號 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號台籍旅客回台？陳時中：與日方互相尊重 18:132020/02/18 生活 鑽石公主號台籍旅客將回台 陳時中：高規格防疫措施因應 18:242020/02/18 生活 坐困鑽石公主號疫區 21日才能全部下船 21:392020/02/18 國際 國際熱門新聞 糗大！川普上億圍牆 遭百元「過牆梯」破解 - 國際 各國防疫反應過度？專家曝新冠病毒可怕關鍵 - 國際 抗議無效！華為控告美國封殺違憲 遭駁回 - 時事 日本首例 十多歲青少年確診新冠肺炎 - 國際 蘋果聲明受到疫情打擊 美股全面收黑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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