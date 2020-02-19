我駐日代表謝長廷和副代表蔡明耀19日上午9點40左右抵達橫濱港的大黑碼頭，帶了慰問物資準備迎接鑽石公主號郵輪上的台籍旅客。

蔡明耀表示，由於船上的乘客以長者為優先依序下船，今天預定下午1點半至2點左右有5名台籍旅客可先下船。

我國安排的包機目前預定21日出發。

停泊在橫濱港的鑽石公主號郵輪19日準備讓沒感染的旅客下船，已有許多包車在船外等候。(黃菁菁攝)

(中時電子報)