受到新冠肺炎疫情影響 ，蘋果公司宣佈本季財測恐難以達標。最新報導指出，疫情恐將影響蘋果iPhone供應鏈困境到今年4月，在短期內手機供應將受到限制。

日經新聞報導，為了防止疫情擴散，大陸廠商多數延後開工，產能下降已經影響了全球供應鏈。消息人士指出，iPhone供應鏈目前正在以30%~50%的產能運轉，這限制iPhone可以出貨並進入市場的數量，「受限制的iPhone供應窘境可能會延續到4月份，而且還有很多障礙」。

消息人士預期，供應商多數希望下周會有更多的勞動力回歸，因為這是2月10日返回工作崗位人員的14天檢疫期屆滿。

此外，可望在3月推出的iPhone SE2則傳出量產延後的消息。報導指出，該機款原訂2月底開始量產，但由於目前狀況不佳，可能會延遲到3月下旬，為了降低產量減少的壓力，蘋果正將部分iPhone SE2生產轉移到台灣。

大陸工廠生產放緩已經嚴重影響蘋果公司營運，蘋果周一表示，由於復工的狀況比預期慢，表示第一季的財測目標難以達陣。蘋果周二股價大跌5.95美元或1.83%，收在319美元。

(中時電子報)