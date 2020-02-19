潤寅詐貸案台北地院19日首次開庭，提審羈押中的負責人楊文虎女兒楊宇晨（後）。（郭吉銓攝）
潤寅詐貸案台北地院19日首次開庭，提審羈押中的負責人楊文虎女兒楊宇晨（後）。（郭吉銓攝）

潤寅詐貸案台北地院19日首次開庭，提審羈押中的負責人楊文虎、女兒楊宇晨。

(中時 )

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