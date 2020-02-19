潤寅詐貸案 北院提審楊文虎楊宇晨 09:442020/02/19 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 潤寅詐貸案台北地院19日首次開庭，提審羈押中的負責人楊文虎（後）。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 潤寅詐貸案台北地院19日首次開庭，提審羈押中的負責人楊文虎女兒楊宇晨（後）。（郭吉銓攝） 潤寅詐貸案台北地院19日首次開庭，提審羈押中的負責人楊文虎、女兒楊宇晨。 (中時 ) #潤寅 #負責人 #台北 #羈押 #開庭 也許您會感興趣 推薦閱讀 違章廠火警害死2警消 負責人遭訴 04:102020/02/15 地方新聞 台北人口20年只增2萬？原因很現實 08:502020/02/15 日常 新冠肺炎衝擊！全台血庫撐不到5天 台北最缺血 13:312020/02/15 生活 零部件供應問題改善 現代汽車17日起全面復工 15:192020/02/15 財經 日本搶購台灣1萬支額溫槍 醫材業者「不敢賣」怕管制出口涉法 00:172020/02/17 財經 補教名師劉毅涉偽造文書起訴 喊冤：循往例 15:422020/02/17 社會 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 【疫起斂財1】台南藏「口罩地下司令」 握百萬貨源爽賺千萬 - 社會 新店耕莘醫院傳出火警 院方急疏散病患警消灌救中 - 社會 新竹殺人棄屍 小男友疑被戴綠帽 勒斃大5歲女友 - 社會 藥局被爆「口罩地下司令」 台南市府展開稽查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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