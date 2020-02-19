台中房市交易熱絡，去年不管在移轉棟數交易筆數，或是房地合一稅，都呈現年成長，也在六都前段班，反應當地房市走揚趨勢。

根據統計資料顯示，去年買賣移轉棟數則突破30萬關卡，光台中一區就佔了4.34萬、年增6.7%，位居六都第二，僅落後於新北市；個人房地合一稅台中則連續第三年蟬聯第一，稅收達10.2億，年成長140%，雙雙顯示台中房市熱絡。

台中市不動產聯盟理事長楊祥銘分析，近年來台中房市投資熱度不斷上升，短線持有者逐漸將稅收視為必要成本，帶動投資信心，加上目前低利率金融政策、房屋貸款高成數加持，均成為維繫台中房市穩健增長的重要因素。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨也表示，台中市因居住環境佳、重大建設多，持續吸引人口移入，房市自2016年以來一路走升，吸引不少短期持有者進場，而這類族群多數抱持著「賺了就賣掉，沒賺就租人的心態」，因此維持台中房市熱絡發展。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則分析，房地合一稅2016年正式上路，也就是說該年以後取得的土地或不動產者，在兩三年後增值轉賣且扣除成本還有獲利，才會在2019年繳納稅收，而台中蟬聯「納稅王」寶座，顯示當地房市呈現走揚趨勢。

不過，徐佳馨也坦言，受到武漢肺炎疫情影響，台中房市上半年交易量縮，可能導致今年稅負小幅衰退，不過整體而言台中房市在台商資金回流及剛性需求支撐下，仍可望坐穩全國前段班寶座。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)