立法院副院長蔡其昌接受廣播專訪。(Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供／朱真楷傳真)

蔡政府是否可能在520進行內閣改組？立法院副院長蔡其昌今天上午接受廣播專訪時表示，「我認為不會」；他說，蘇嘉全也是有能力的人，相信蔡總統也會有所安排，「但要換蘇貞昌是不合理的」。至於衛服部長陳時中是否將「功高震主」？他也是笑說「不會」，畢竟大部分的部長都很優秀。

特別的是，在節目進廣告時，閒談中，主持人一度說到「蘇院長這個團隊真的不錯」，蔡其昌以讚嘆的語氣接話說「厲害啊，高手」。

蔡英文以817萬贏得總統連任後，也取得府院黨人事的絕對主導權。隨520逼近，相關人事更迭訊息不斷傳出，其中包括行政院長傳出可能改由前立法院長蘇嘉全接替；總統府祕書長陳菊可能被安排接監察院院長；衛服部長陳時中因防疫表現，功高震主，可能高升或參選2022縣市首長；民進黨前秘書長洪耀福也傳出可能接海基會秘書長。

對此，蔡其昌今天上午接受廣播專訪時，逐一被問及相關人事訊息。針對蘇貞昌是否能續任閣揆？蔡其昌直言「我認為不會」，因為從過去一整年到現在的防疫，基本都是獲得大家肯定，連比較不喜歡民進黨的人都是讚譽有加，有什麼道理要換？

蔡其昌進一步說，蘇嘉全也是有能力的人，相信蔡總統也會有所安排，「但要換蘇貞昌是不合理的」。

針對陳菊是否可能接監察院長？蔡其昌說，這是媒體的一個合理推論，因為目前馬上要開缺的是考試院長與監察院長。

主持人追問，所以民進黨會馬上打成一團？蔡其昌說，蔡總統選了8百多萬票，蘇揆領導行政院民意很高，「民進黨人腦筋都很不錯，怎麼會有人在這種地方上去挑戰？」主持人接話「沒那種屁股就不要吃那種瀉藥？」蔡其昌立刻說，我原本是要這樣講這段的，但你把它講出來會不會太粗暴，「不過大家眼色都很好啦！」

對於洪耀福是否將接海基會秘書長？蔡其昌並未直接回應，僅表示就算是國民黨執政也一樣，所有人執政，一定會找自己最熟悉且認定最有能力的人，所以520後的人事布局一定是穩健為原則，2年後才會有比較大的變動，因為還要考慮到接班的問題。

但主持人立刻質疑，「海基會秘書長讓洪耀福去做，那不就變成買辦了嗎？」對此蔡其昌並未多說。

此外，針對陳時中是否有功高震主的狀況？蔡其昌說，不會，他就是很棒的人，且大部分的部長都很優秀。

(中時 )