少子化讓不少私立高中職招生大受影響，其中有近百年歷史的私立東方工商，109學年度起將停止招生，也是北市近3年來第3所停招私校，先前包含中興高中、立人高中，都已無學生就讀，根據教育部統計，近10年高職學生比重也下滑了10％，每年平均下降1％。

公立高中職全國最多的是台北市，其中每年招生最多的育達高職近3年的學生人數也在下滑，106學年學生為6827人、107學年則減為5739人、108學年只剩4082人，未來私立高職將承受少子化的衝擊，位在台北市大安區的東方工商，有著便利的交通環境，卻也無法承受少子化的考驗，學生只剩229人，北市教育局表示，東方工商109學年已申請停招，是北市3年來第3所停招的私立高中職。

由於少子化的衝擊，不少學校開設新的類科來吸引學校招生，教育部日前就禁止技專校院及高職新設表演藝術相關類科，避免人數過多，而北市私立十信高中也在去年改制，改名為幼華高中，並增設電競實驗班，增設國中部來因應少子化的衝擊，幼華高中校長施博惠指出，少子化情況下，私校只能轉型來因應。

東方工商表示，校方已通知現有學生及家長將停招，學生若不轉學可讀到畢業，未來是否轉型，仍待董事會討論，東方工商創校已99年，如今走上停招，校友雖不捨，但少子化的時代是沒辦法的事。

(中時 )