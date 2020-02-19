《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報導，蘋果公司可能無法如期量產平價版iPhone手機。該公司原先計畫於今年春季發布此款iPhone。

蘋果拒絕對日經的最新報導發表評論。

蘋果周一發出預警，稱新冠肺炎疫情影響iPhone手機在中國的生產與銷售，本季營收恐將無法達成目標。周二蘋果股價收跌1.83%，為319美元，盤中一度下挫3.2%，跌至314.61美元。

《日經亞洲評論》報導，消息人士透露此款售價較便宜的iPhone手機應該於2月底前投入量產，但現在量產時程可能推遲到3月。

日經上個月底報導，蘋果已經要求供應商為2020年上半年備好多達1500萬支平價版iPhone的產能。

此前外媒引述消息報導，蘋果可能在3月底發表平價款iPhone SE 2手機，並預計於4月3日上市。但報導也指出，由於新冠肺炎疫情延燒，蘋果發布平價款iPhone的計畫仍有可能出現變化。

(時報資訊)