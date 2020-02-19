台積電(2330)周二受到雙利空夾擊，股價跳空開低收盤大跌9.5元，但似已提前反應利空；台積電ADR周二重挫逾3%，台積電今日小開高0.5元為322.5元，試圖在季線附近築底。

美國政府擬祭禁令限制中國大陸企業取得晶片技術，另蘋果公司恐將無法達成本季營收目標。台積電兩大客戶均傳利空，台積電昨日股價跳空開低7元為324.5元，回測季線關卡。

台積電ADR周二重挫，收在56.18美元，下跌2.01美元或3.45%，折合新台幣每股約338.5元。台積電股價周二提前反應，股價跳空開低、收盤大跌9.5元至322元，外資大幅賣超40790張。

受到新冠肺炎疫情延燒，蘋果(Apple)恐將無法達成本季營收目標。蘋果iPhone處理器代工廠台積電周二已表示，第1季營運目標沒有調整計畫。

蘋果公司周一宣布，因新冠肺炎疫情導致iPhone手機生產放緩，並削弱在中國的需求，蘋果可能將無法達成本季營收目標。

另外，外電報導，美國有意擴大對華為出貨限制。華為旗下海思主要晶片生產廠台積電表示，目前並沒有確定的規定，不回答假設性問題。

(時報資訊)