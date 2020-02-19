針對新冠病毒肺炎疫情對科技產業的影響，以綠能相關產業來看，市場研究機構TrendForce旗下拓墣指出，太陽能方面，預期包括模組與逆變器等關鍵設備，將是太陽能產業受此波疫情影響最嚴重的環節。

TrendForce指出，模組原材料中的矽晶圓與輔材如EVA、鋁框與玻璃等高度倚賴中國供應，然而中國內部受限於物流與復工狀況不理想的影響，多數模組製造商原先春節庫存備料最多能撐到本月底，部分在東南亞有工廠的製造商可先轉調因應，對於沒有東南亞工廠的模組廠，廠商仍在觀望情勢盼能做出最好的因應。

拓墣表示，受限於供給端各環節暫時無法順利達產，還有物流運輸量大量降低的影響，針對海外市場的專案，其安裝勢必會受到缺貨影響。例如美國市場與中國市場有併網期限，必須要在三月底前安裝完成，歐洲市場則沒有強制必須在第一季前完成，就現況來看，所有的併網專案都會遞延到第三季。

元月太陽能廠營收普遍呈現年減，聯合(3576)6.9億元，年減36%；元晶(6443)3.14億元，年減13%；安集(6477)0.46億元，年減64%；中美晶(5483)47.63億元，年減18%；茂迪(6244)1.84億元，年減58%。

(時報資訊)