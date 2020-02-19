時序入春，來淡水賞花趣！粉紅色的櫻花已在新北農再社區陸續綻放，今年要推薦民眾到淡水農村賞櫻遊社區，兩旁的八重櫻已經開放，含苞的吉野櫻也準備綻放爭美，逛累了，還能品嚐蒔茶籽油風味料理走訪社區感受落櫻繽紛的農村風情。

忠山社區的櫻花已經開滿在奎柔山路上。（圖取自新北市農業局官網）

新北市淡水區樹興社區，是新北市政府農業局輔導的農村再生社區之一，社區境內綿延3公里的「滬尾櫻花大道」是新北市著名的賞櫻景點。從淡水輕軌淡金鄧公站出發，沿著「滬尾櫻花大道」漫步，緋紅色的山櫻花已綻放在步道上兩旁，春色繽紛，把社區點綴得十分熱鬧。

賞櫻之餘，也推薦民眾到樹興社區內體驗蒔茶籽油風味料理及農村體驗活動，感受樹興社區清新自然的農村氣息。

櫻花錯落在石牆仔內文化園區的百年古厝之間。（圖取自新北市農業局官網）

忠山社區與忠寮社區過去同為行忠社區，獨立後各自申請成為農村再生社區。忠山社區內的奎柔山路(北8縣道)種植有八重櫻和吉野櫻，兩旁的八重櫻已經開放，含苞的吉野櫻也準備綻放爭美，到訪忠山社區賞花漫遊。

推薦到社區的百年古廟行忠堂探尋，拜訪八仙洞的泥彩雕塑文物與日據時代留下的淡水神社遺跡，感受農村社區保留的傳統文化底蘊。沿行忠路往上前行，在北新路三段岔路口轉進忠寮社區的泉州厝，是新北市另一賞櫻秘境，進到社區內隨處可見緋紅色櫻花錯落綻放在社區百年古厝群與紅磚厝之間，追櫻之餘，民眾也可到李氏旗竿厝探訪，在百年古厝群內品味忠寮社區古色古香的美好恬靜有關農村再生社區推薦景點資訊，請洽：

樹興社區：新北市淡水區樹興里樹林口42-3號 許先生 0975-862636

忠寮社區泉州厝的櫻花和磚紅色民宅相映成趣。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)