新冠肺炎疫情嚴重，世界衛生組織（WHO）不僅屢次對疫情判斷失準，更在國際間將台灣排除在外，無法與各國坐下好好交流，互相傳遞疫情最新資訊。對此，荷蘭多名重量級議員紛紛以推文、聯名致函世界衛生組織幹事長、口頭質詢及接受專訪等實際行動，力挺臺灣國際參與。

荷蘭眾議院去年以壓倒性票數，全院表決動議支持台灣參與國際阻止與相關事務，為史上首次，如今適逢新冠肺炎疫情肆虐期，台灣參與世衛組織的正當性與必要性再度受到重視。

駐荷蘭代表處今（18日）指出，荷蘭執政聯盟第二大黨基民黨（CDA）眾議員兼該黨外交及國防事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）及第三大黨民66黨（D66）眾議員兼該黨外交及國防事務發言人史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），於世衛組織宣布武漢肺炎為國際公衛緊急事件當日上午，接續發布推文支持臺灣參與，並表示將健康及防疫議題政治化實屬不智，聲援臺灣未獲世衛組織邀請出席緊急會議。

本月6日，民主66黨（D66）眾議員兼該黨體育衛生福利事務發言人迪爾坦斯（Antje Diertens）也向荷蘭衛生福利體育部長布魯因斯（Bruno Bruins）就台灣未受邀出席世衛組織的相關會議原因提出口頭質詢。

此外，去年曾率團訪臺之50plus黨眾議員兼該黨主席及國防事務發言人克洛爾（Henk Krol）另於本月12日聯合4名跨黨派眾議員，聯名致函世界衛生組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指出世衛組織將臺灣錯誤列為中國一部分之作法，嚴重誤導國際視聽，致使臺灣之冠狀病毒疫情被錯誤評估，包括義大利政府禁止臺義航班，嚴重影響旅客及航空公司相關權益；籲請世衛組織不再提供與臺灣相關之錯誤訊息，並將臺灣納入促進及維護世界衛生工作；荷蘭依循歐盟、美國、日本及加拿大等國立場支持臺灣有意義參與世衛組織會議、活動及機制。

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(中時電子報)