高雄市長韓國瑜近期面臨，罷免案即將邁入第三階段的難題，也讓許多韓粉有各種不同的看法和行動。某位韓粉就發文詢問其他韓粉隊友，「韓市長在大家心中代表什麼？罷免案達標大家有何看法或反制方式？」，貼文一出，吸引3千多位韓粉留言回復。

某黃姓韓粉近日在「韓冰挺瑜愛您」、「謝龍介之友會」韓粉相關臉書社團發文詢問，「韓國瑜3字在大家心中代表什麼？罷免第三階段達標大家有何看法？」貼文一出，總共引來3千多位韓粉留言回復，6千多個按讚數，60多次轉分享。

韓粉普遍認為，罷韓值此最後關鍵第三階段，一定要「出來投反對票」。並強調，韓國瑜對他(她)們而言，就算敗選，但還是堅定相信他身上「清廉、情義、敢言」的特質。多數韓粉直言，「高雄市政多少會遇到各種大小問題，也有做不好的地方，但韓國瑜是真心為高雄好」、「罷韓的那群人身加底都是前朝影子，韓上任沒多久就喊要罷免，不要被騙了」、「親民、有責任、有擔當、有遠見」。

其他少數韓粉則認為，「韓國瑜一些政策真的沒做到，認同他有心經營市政，但絕不認同他亂喊口號」。

韓粉在韓國瑜相關臉書社團貼文。(圖/翻攝自 謝龍介之友會 臉書社團)

(中時電子報)