「美台科技挑戰賽」今天登場，美國在台協會（AIT）副處長谷立言致詞表示，大陸匿名散布不實訊息的惡意手法不斷演進，就是要削弱台灣得來不易的民主與自由；在應對不實訊息的挑戰，美國與台灣是能力出眾且彼此互補的夥伴，美國也能夠從台灣身上學到許多。

「美台科技挑戰賽」由AIT、國務院全球參與中心 ( Global Engagement Center)、美國帕克顧問公司(Park Advisors)及台灣資策會們合作籌畫，力求應對惡意宣傳及不實訊息的問題。這項為期兩天的挑戰賽是一項跨學科活動,匯聚了本區域的技術專家、大型科技公司、非政府組織及媒體一同參與。

谷立言說，應對政治宣傳和不實資訊是今天全球民主社會所面對最棘手複雜的一大挑戰。我們的敵人運用了政治宣傳及不實訊息在基本事實中摻入混淆的種子，這樣的不實訊息能夠破壞運作良好的民主社會其基本架構並製造傷害民主價值的操縱性論述惡意行為者相信。如果他們能讓我們的社會更加兩極化，更難區分事實與虛構，那麼人們就會開始對民主體制失去信心。台灣和美國都正面臨這樣的威脅。

谷立言認為，因應最迫切問題的創新解決之道往往不是來自政府，而是來自社會不同的角落。有鑑於此，我們正在努力與社會大眾、私人企業、公民社會及學術團體分享資訊，而在致力阻止不實訊息散布的同時，我們也鼓勵美國人民以批判性的態度消化媒體，並思考資訊的來源及該資訊來源的動機。

「我經常讀美台灣對不實訊息的因應之道，台灣站在不實資訊戰的第一線，面臨來自難纏對手的種種攻擊。」谷立言指出，大陸已投入鉅資開發日益複雜的手法，力求透過包括社群媒體在內的多種管道，匿名散布不實訊息。僅管他們的惡意手法不斷演進，其動機卻始終如一：就是要削弱台灣得來不易的民主與自由。全方位的攻擊需要全方位的回應，而這正是台灣採取的因應之道，台灣「全社會手段」結合了課綱改革、科技開發、學術研究以及精進的事費查核方法等眾多領域。

谷立言表示，沒有任何一個社會或政府能夠單打獨鬥，獨力應對不實訊息的挑戰。要尋找創新解決方案以削弱不實訊息的影響力，關鍵參與主力仍然應該是公民社會的成員，包括科技社群、非政府組織、學術圈和新聞工作者等，我們相信在「美台科技挑戰賽」齊聚一堂的技術人員、專家及與會者將能夠開發出最先進的解決方案，協助應對不實訊息帶來的挑戰。

AIT,不實訊息

(中時 )