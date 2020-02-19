獲得部落同意，飛鼠一號可望再度試射。（資料照片／楊漢聲台東傳真）

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭試射場，13日清晨發射自製的「飛鼠1號（HAPITF-1）太空火箭」，但卻因氣候因素取消發射，也引發部分疑慮，在晉陞太空公司承諾舉辦說明會向部落說明終止發射原因下，部落同意在3月中讓火箭再度試射。

「飛鼠1號（HAPITF-1）太空火箭」高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，以發射衛星及科學儀器為主，非軍事用途，目標朝向國際商業應用市場為主。

13日清晨台東南田部落就擠滿前來朝聖的太空迷，徹夜不眠、通宵達旦就是為了一睹火箭發射的那瞬間，但最後卻因風切過大而強制終止發射，讓太空迷大失所望，也讓部分在地居民產生疑慮。

對此南田村也發出聲明稿表示，16日與晉陞太空科技公司進行討論，晉陞承諾將舉行說明會，提供火箭試射安全問題，13日火箭試射終止原因，部落也同意讓晉陞在3月中再度試射火箭。

但如果完成試射後，部落也要求晉陞負責環境土地與社會文化之評估檢驗，向大眾提出報告結果。

南田村也強調，對於國家發展火箭科技抱持樂觀態度，但未來若欲選定南田村發展火箭科技，晉陞及相關單位仍應提出對地方文化與產業發展規劃，除南田村外，也必須納入被火箭發射所影響的周邊部落。

(中時 )