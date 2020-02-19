2019年金管會公佈「銀行申請業務試辦作業要點」後，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行攜手全聯福利中心內推出「國泰世華金融服務站」，打破傳統銀行時間與空間限制，將服務時間延長至晚上9點，創下銀行業先例，「國泰世華金融服務站」將會在全聯消費者的生活場域中，提供專業且便利的金融服務。

金管會去年6月中公佈「銀行申請業務試辦作業要點」後，國泰世華積極催生金融服務站，將現行信用卡推廣人員的服務範圍擴大，並進駐於全台擁有千家門市，深入社區居民生活的全聯福利中心，希望在消費者熟悉的生活場域中提供開戶申請、數位服務推廣與諮詢、信用卡申辦及優惠諮詢、自動化設備諮詢與教學等四大業務。

「國泰世華金融服務站」的核心目標是希望能打破時間與空間上的限制，首波試辦點將有三個站點，一個長駐點及兩個機動點。長駐點設置於全聯天母天玉店，服務時間為中午12點至晚上9點，希望藉由長時間的在地深耕，提供完善金融服務；機動點則計劃設置在南港中研店及五股工商店，服務時間為下午4點至晚上9點，機動點每兩個月將進行位置調整，藉由位置轉換了解不同社區的金融需求。

金融服務站開站後，針對社區內對數位金融服務不熟悉的居民而言，金融服務站提供數位金融與自動化設備的教學服務，以及數位帳戶申辦諮詢等業務，期望能降低消費者使用金融科技產品的門檻，加速數位金融普及化的發展。而針對忙碌的上班族，則可以利用下班後到全聯添購生活用品及生鮮的同時，帶著證件到金融服務站進行開戶申辦，不需再犧牲中午休息時間或請假至分行。

(時報資訊)