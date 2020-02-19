避險需求增加，激勵周二紐約期金漲逾1%；因全球主要股市承壓，提振黃金避險需求增加，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金漲逾1%，另外，中國新型冠狀病毒死亡人數攀升至近2000人，致市場不確定性升溫，亦拉抬金價走勢。

終場4月黃金漲17.2美元，報每盎司1603.6美元，3月白銀漲0.42美元，報每盎司18.15美元，4月白金漲25.1美元，報每盎司993.9美元，3月鈀金漲180.9美元，報每盎司2497.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)