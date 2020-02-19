《商情》避險需求增加，激勵周二紐約期金漲逾1％ 10:002020/02/19 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求增加，激勵周二紐約期金漲逾1%；因全球主要股市承壓，提振黃金避險需求增加，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金漲逾1%，另外，中國新型冠狀病毒死亡人數攀升至近2000人，致市場不確定性升溫，亦拉抬金價走勢。 終場4月黃金漲17.2美元，報每盎司1603.6美元，3月白銀漲0.42美元，報每盎司18.15美元，4月白金漲25.1美元，報每盎司993.9美元，3月鈀金漲180.9美元，報每盎司2497.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #避險 #激勵 #期金 #漲逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－寶雅 展店加速激勵股漲 04:102020/02/15 證券．權證 《商情》避險需求增加，支撐周五紐約期金漲逾1周高點 10:002020/02/15 財經 台股周漲逾200點 5G主流趨勢不變 12:592020/02/15 財經 《商情》避險需求增加，支撐上周五紐約期金漲逾1周高點 09:432020/02/17 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME基本金屬期貨全挫 09:432020/02/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦媒、嘉晶、敦泰、銘異、網家、創業家 10:182020/02/17 財經 A股三大股指大漲 創業板指漲逾2％ 10:302020/02/17 財經 恒指開低走高 漲逾0.6％ 10:412020/02/17 財經 《商情》運價上漲，帶動周一波羅的海BDI漲逾2％ 10:172020/02/18 財經 這時候更要挑逗消費者 04:102020/02/19 時論廣場 財經熱門新聞 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果麻煩大了？他警告：看不到買進的理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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