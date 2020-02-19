OPPO兄弟品牌realme宣布，將於2月24日在西班牙馬德里舉辦《Speed of the Future全球線上發表會》，端出首款5G旗艦手機realme X50 Pro 5G，該手機同時也將是首批搭載高通Snapdragon 865 5G處理器的機型，高通對於大陸品牌智慧機市場相當積極，儘管現階段有新型冠狀病毒衝擊終端市場，但業界普遍認為大陸5G智慧機市場多只是遞延，市場需求仍在，而只要高通在大陸市場越積極，以大陸為主要市場的聯發科(2454)挑戰也越大，近期也有美系外資對此提出警訊。

高通於去年年底舉辦的第四屆Snapdragon技術峰會上，宣布realme將成為首批採用Qualcomm Snapdragon 765G與Snapdragon 865 5G的品牌，成立僅兩年餘的realme列席首批搭載Qualcomm 5G晶片的手機品牌，展現與高通為首之供應鏈的密切合作。

市場也消息指出，高通在Snapdragon 765G釋出降價利多，為搶攻更多的大陸市場智慧機訂單，其苗頭指向的就是聯發科「天璣800」，故有美系外資建議聯發科應該調降「天璣800」的售價約20%，使其單價落在40美元附近，將會使其更具競爭力。

realme表示，搭載高通Snapdragon 765G的realme X50在大陸正式發表，為realme旗下首款5G手機，以「5G青年旗艦」為號召，受到了消費者的高度好評，realme再推出第二款5G手機，也是realme的首款5G旗艦realme X50 Pro 5G，搭載Snapdragon 865 5G處理器、採用90Hz三星Super AMOLED螢幕，並支援65W SuperDart超級閃充技術。

realme積極布局全球，已陸續進入大陸、印度、東南亞、俄羅斯、中東和西歐等25個市場，並成為全球成長最快的智慧型手機品牌。根據Counterpoint 2019年第三季全球統計資料，realme智慧型手機出貨量已逾1000萬台，名列全球第七，相較2018年同期大幅增長808%。

(時報資訊)