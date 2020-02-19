新冠肺炎肆虐情況不減反增，不只發源地中國大陸封城管控，在他國也出現確診甚至死亡病例，讓全球如臨大敵，而地理位置首當其衝的台灣，如今正拚盡全力防堵疫情，日前國民黨立院黨團力推500億紓困專款，沒想到此舉遭名嘴神揮文痛批，說他們忘了自己的身分，「看了會吐血！」。
眼見台灣努力防疫，國民黨「幫補」，立院國民黨團日前提出《紓困暨暫行條例草案》，盼以500億協助產業、人們挺過非常時間， 而昨(2/17)在《新聞深喉嚨》，名嘴陳揮文竟痛罵國民黨提出500億「在幹什嘛？」，直呼國民黨憂國憂民彷彿執政黨，忘記自己是在野黨，「實在看了會吐血」。
陳揮文越講越氣，提到了韓國瑜，表示今天若是韓國瑜選上總統，民進黨這時絕對狠狠修理，哪會輕易放過，因此認為國民黨實在做了不該做的事，紓困適宜應當丟給民進黨負責，批國民黨管太多，甚至搖頭頻嘆氣。
(中時電子報)
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