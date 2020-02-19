台南市大同路某藥局被爆囤積數以萬計的口罩，還哄抬價格每片5元的一般醫用口罩竟以15元的高價賣出，甚至還私下調貨給同業、親友及熟客，大發國難財，儼然「口罩地下司令」。台南市長黃偉哲18日獲悉此事後，立即指示市府衛生局、消保官及警察前往藥局聯合稽查。

該藥局被周刊爆料，指老闆娘向需要大量醫療口罩的民眾，宣稱該藥局口罩貨源充足，有管道一次供應數十萬到近百萬片醫療口罩；老闆娘還炫耀說，由於與口罩工廠的老闆娘關係良好，才能取得穩定貨源，更秉持「有錢大家賺」的精神，除提供口罩給親友、熟客外，還會「割貨」給同業。

市府聯合稽查人員今早抵達該藥局後，初步並沒有找到囤積的口罩；至於藥局老闆娘與有意購買大量口罩的客戶LINE對話，內有需要「20萬至50萬片一般醫用口罩」等內容，老闆娘則對稽查人員解釋說，她指的是4月30日以後，如果疫情結束，可能可以供貨的數量，「客人要哈啦，她就跟他哈啦」。

稽查人員已取得藥局老闆娘與客戶的LINE對話，正深入調查是否有違法行為。

(中時 )