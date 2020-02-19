NBA》活塞將買斷雷吉傑克生 快艇可望添悍將 10:042020/02/19 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 活塞將買斷先發後衛雷吉傑克生的合約，快艇可望再添悍將。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，活塞有意買斷雷吉傑克生的合約，快艇可望再添一名悍將，湖人則再次與好手擦身而過。 雷吉傑克生在本季由於飽受傷勢所擾，本季只打了14場比賽，場均14.9分、5.1助攻、2.9籃板，在聯盟征戰9年，場均12.9分、4.4助攻、2.4籃板，當年在雷霆曾是韋斯布魯克和哈登的替補，如今早已打出應有身手和身價。 雷吉傑克生本季年薪1800萬美元，夏天合約到期，他與保羅喬治有著絕佳交情，離開底特律之後極有可能奔走洛城，但落腳地不是湖人而是快艇。 (中時 ) #雷吉傑克生 #活塞 #快艇 #保羅喬治 也許您會感興趣 推薦閱讀 財測優於預期 輝達：估本季營收可達30億美元 04:092020/02/15 全球財經 矽晶圓五悍將 帶勁 04:102020/02/18 證券．權證 金控對戰炮火四射 中信兄弟自辦賽3連勝 16:432020/02/18 體育 深造回國投入自辦賽 恰恰提醒球迷一句話 17:102020/02/18 體育 供應受限 蘋果本季營收達標無望 04:092020/02/19 焦點新聞 蘋果本季難達標 日媒爆iPhone供應窘境恐到4月 09:332020/02/19 財經 體育熱門新聞 MLB》重懲！太空人投手被禁賽162場 - 體育 MLB》賽爾：太空人什麼球都打得到 - 體育 NBA》活塞將買斷雷吉傑克生 快艇可望添悍將 - 體育 《時來運轉》他每天買運彩NBA 結果獲利驚人 - 體育 NBA》傳騎士摘教頭貝萊恩烏紗帽 助教塔夫接掌兵符 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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