根據美國媒體報導指出，活塞有意買斷雷吉傑克生的合約，快艇可望再添一名悍將，湖人則再次與好手擦身而過。

雷吉傑克生在本季由於飽受傷勢所擾，本季只打了14場比賽，場均14.9分、5.1助攻、2.9籃板，在聯盟征戰9年，場均12.9分、4.4助攻、2.4籃板，當年在雷霆曾是韋斯布魯克和哈登的替補，如今早已打出應有身手和身價。

雷吉傑克生本季年薪1800萬美元，夏天合約到期，他與保羅喬治有著絕佳交情，離開底特律之後極有可能奔走洛城，但落腳地不是湖人而是快艇。

(中時 )