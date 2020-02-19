新冠肺炎疫情蔓延，旅遊業、交通業都叫苦連天，也影響到明星的副業。港媒今(19日)報導，謝霆鋒旗下的餅乾實體店面近來一一關門，包括中環旗艦店、尖沙咀、九龍站、機場等分店最近都貼上一張「我搬了」的海報宣布撤店，求證其公關，對方表示會將戰力轉移網購通路，至於實體店面暫時沒有重新發展的計畫。

據《東網》報導，謝霆鋒近年來以美食節目建立起型男大廚的帥氣形象，也成立了個人品牌及開設餅乾曲奇店，然因疫情蔓延、錢潮減少，謝霆鋒的實體餅乾店面近日傳出一一關門，媒體實際探訪中環旗艦店已清空撤離，並寫上「暫別」，尖沙咀分店也已同步關門。

求證品牌公關，對方坦言關店與景氣變差有關，透露中環旗艦店早在去年底關門大吉，其他快閃店也因近日租約到期停止續約，但餅乾品牌還是會繼續營運，也會在網上推出新產品，之後可能會跟宅配業者合作，不會放棄鋒味曲奇這塊招牌。

(中時電子報)