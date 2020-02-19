新冠肺炎疫情延燒，2月6日起購買口罩採實名。然而，因應口罩產能提升、開學季到來，疫情指揮中心宣布放寬兒童口罩限購數量從每7天2片增至4片。對於民間發起「我OK，你先領」運動，將口罩留給使用的人，自由作家洛杉基在臉書砲轟媒體人黃光芹，並認為對庶民而言，「我TMD排不到，你OK我很不OK，而且很幹！」才是真正的心聲。

開學季即將到來，兒童口罩限購數量雖從每7天2片增至4片，但仍令許多家長苦惱不已！知名律師謝震武指出，一個禮拜就算上5天課，也要有10片，質疑教育部是否先跟防疫中心商量再規定。黃光芹被問及此事時表示，她雖是身為「我ok你先領」運動的較早響應者，「我都覺得是不是要統一要聽專家的一個見解」。

對此，洛杉基在臉書轉發此篇新聞，並指出，這些名嘴罵起在野黨，尤其是高雄市長韓國瑜，簡直口沫橫飛、面目猙獰、毫不留情。但是看到執政黨的嚴重行政缺失，竟然全力配合、完全相信「大有為」政府的噁心嘴臉，還率先響應「我OK你先領」這種屁話，令人看了作嘔。

洛杉基接著表示，現在危及自己子女，就開始批評「我OK你先領」這句話需要「聽專家的意見」，連說一句負面批評的話都不敢？他直言，對庶民而言，「我TMD排不到，你OK我很不OK，而且很幹！」才是真正的心聲。

(中時電子報)