新竹殺人棄屍 小男友疑被戴綠帽 勒斃大5歲女友 10:092020/02/19 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹驚傳殺人棄屍案件。（翻攝照片／羅浚濱竹市傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被害女子被棄屍桃園山區路旁。（翻攝照片／羅浚濱竹市傳真） 新竹市發生殺人棄屍案！從事鐵工的林姓男子，16日晚與大他5歲同姓的女友到新竹某汽車賓館，趁女友洗澡時查看其手機，懷疑女友另結新歡讓他戴綠帽，失手將女友掐死後，用大型黑色垃圾袋包裹屍體，開車到桃園市山區公路邊坡，將女友屍體扔下懸崖。 40歲林女的女兒聯繫不上，察覺有異報案母親失蹤，說「媽媽不會沒原因徹夜未歸！」市警一分局偵查隊組專案小組積極查案，18日晚 逮獲林嫌破獲此殺人棄屍案，全案依殺人罪嫌移送檢方偵辦。 (中時 ) #女友 #殺人棄屍 #戴綠帽 #日晚 #屍體 也許您會感興趣 推薦閱讀 永和分屍案 美籍主犯判無期 04:092020/02/16 社會新聞 古斌與女友「定情片」曝光 04:102020/02/16 娛樂新聞 醫車庫藏「2411具嬰屍」…護士親曝：診所比賽墮胎 00:202020/02/17 國際 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 19:112020/02/16 社會 A片傳來熟悉的聲音 音樂人崩潰軟掉：怎會出現！ 00:022020/02/17 社會 《愛的迫降》網友瘋迷玄彬 剖析利正赫6優點 04:102020/02/17 娛樂新聞 羅宏正幫女友按摩 SPA級服務鬆到睡著 16:172020/02/17 娛樂 主管女友有怪癖 同床必定操槍到天亮 00:022020/02/18 社會 居家檢疫亂跑 台南創肉搜首例 04:102020/02/18 社會新聞 2秒燒光！「移動式焚化爐」進武漢 08:322020/02/19 日常 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 【疫起斂財1】台南藏「口罩地下司令」 握百萬貨源爽賺千萬 - 社會 新竹殺人棄屍 小男友疑被戴綠帽 勒斃大5歲女友 - 社會 新店耕莘醫院傳出火警 院方急疏散病患警消灌救中 - 社會 藥局被爆「口罩地下司令」 台南市府展開稽查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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