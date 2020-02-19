被害女子被棄屍桃園山區路旁。（翻攝照片／羅浚濱竹市傳真）

新竹市發生殺人棄屍案！從事鐵工的林姓男子，16日晚與大他5歲同姓的女友到新竹某汽車賓館，趁女友洗澡時查看其手機，懷疑女友另結新歡讓他戴綠帽，失手將女友掐死後，用大型黑色垃圾袋包裹屍體，開車到桃園市山區公路邊坡，將女友屍體扔下懸崖。

40歲林女的女兒聯繫不上，察覺有異報案母親失蹤，說「媽媽不會沒原因徹夜未歸！」市警一分局偵查隊組專案小組積極查案，18日晚 逮獲林嫌破獲此殺人棄屍案，全案依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

(中時 )