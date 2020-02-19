根據熟悉內情的消息人士透露，川普政府已在審慎考慮調整美國規章，以獲權限封阻台積電（TSMC）等廠商提供晶片給華為。
據了解，華為在去年3月控告美國限制華為與美國聯邦機構以及承包商進行生意實屬違憲，並指責美方是過度懲罰並刻意排除特定公司，這一控訴在北美時間2月18日遭德州聯邦法官駁回，不予受理；明顯是敗訴。
對於訴訟遭美法院駁回，華為發言人對此表示失望，並稱華為了解國家安全至高無上的重要性，但美國政府在NDAA的做法，只不過提供了保護國安的錯覺，但同時傷害了華為在憲法權力。華為將持續考慮進一步的法律選項。
據悉，美國川普自年前全面封殺華為，但歐盟地區主要國家仍多允准華為參與5G相關建設，使華為迄今除美國市場陸續失守外，其他地區還未如想像中遭糕；如今川普擬進一步修改法規，將撤底禁絕包括台積電在內的半導體廠商，供應晶片予華為，使華為下一步將如何接招？這場好戲還有得瞧。
消息來源：中央社、中時電子報
(工商 )
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