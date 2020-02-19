港股昨日急吐逾四百點後，今早輕微開低。恒指開低43點，報27,486點；國企指數開高6點，報10,811點。

個股方面，騰訊開高0.4％，報410港元。

匯控業績差過預期，昨日挫2.8％後，今早開低2.6％，報56.25港元。平保開低0.3％、友邦開高0.3％。

(工商 )

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