港股開盤跌43點 匯控開低2.6％ 10:172020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港股昨日急吐逾四百點後，今早輕微開低。恒指開低43點，報27,486點；國企指數開高6點，報10,811點。 個股方面，騰訊開高0.4％，報410港元。 匯控業績差過預期，昨日挫2.8％後，今早開低2.6％，報56.25港元。平保開低0.3％、友邦開高0.3％。 (工商 ) #匯控 #恒指 #港元 #匯豐 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸GDP被下調 汽車業恐受重傷 04:092020/02/15 焦點新聞 陸港觀盤－疫情干擾 恒指於50天線見支撐 04:102020/02/15 全球財經 港上月逾百間餐廳歇業 高消費品生意跌90％ 12:492020/02/15 兩岸 匯控、平保將公布業績 市場聚焦 04:102020/02/17 焦點新聞 恒指開低走高 漲逾0.6％ 10:412020/02/17 財經 恒指收高0.52％四連漲 28,000點得而復失 16:492020/02/17 財經 匯豐未來3年恐裁員3.5萬人 占員工總數15％ 14:232020/02/18 財經 《國際金融》匯豐祭大規模瘦身，3年裁員3.5萬人 15:232020/02/18 財經 獲利青筍筍 匯豐：不改變亞洲布局 20:272020/02/18 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 即時 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 布局下一張科技藍圖 郭台銘資金到位 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。