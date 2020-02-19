陸股三大指數今日開低，滬指開盤報2,979.52點，跌0.18％；深成指開盤報11,300.16點，跌0.06％；創業板開盤報2,168.85點，跌0.1％。

類股方面方面，鋰電池概念領漲，多股漲停，氟化工、黃金等板塊漲幅居前。醫療廢物處理跌幅居前；鈷業股全線大跌，華友鈷業跌停。

海通證券認為，短期來看市場已經嚴重買超，目前建議投資者手中持有這些主流題材股的投資者依舊可以享受趨勢，順勢而為；沒有主流題材股倉位的投資者一定要注意追高的風險，。

(工商 )