陸股開低 滬指開盤跌0.18％ 10:142020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數今日開低，滬指開盤報2,979.52點，跌0.18％；深成指開盤報11,300.16點，跌0.06％；創業板開盤報2,168.85點，跌0.1％。 類股方面方面，鋰電池概念領漲，多股漲停，氟化工、黃金等板塊漲幅居前。醫療廢物處理跌幅居前；鈷業股全線大跌，華友鈷業跌停。 海通證券認為，短期來看市場已經嚴重買超，目前建議投資者手中持有這些主流題材股的投資者依舊可以享受趨勢，順勢而為；沒有主流題材股倉位的投資者一定要注意追高的風險，。 (工商 ) #開盤 #投資者 #陸股 #滬指 #居前 也許您會感興趣 推薦閱讀 對沖基金橋水 重申看好陸股 04:092020/02/15 焦點新聞 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:362020/02/17 財經 蝗蟲成災 陸股化肥農藥板塊熱炒 04:102020/02/18 焦點新聞 人行再寬鬆 陸股彈向3,000點 04:102020/02/18 財經要聞 陸經濟有望先蹲後跳 外資搶進A股 04:102020/02/18 財經要聞 陸港觀盤－外資持續低接 股市低檔有撐 04:102020/02/18 全球財經 陸股早盤衝高轉跌 農藥類股走弱 11:212020/02/18 財經 陸防疫帶動宅經濟 陸股後市看俏 14:402020/02/18 財經 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:242020/02/18 財經 肺炎爆發 希臘、義大利公債意外成為避風港 21:542020/02/18 財經 財經熱門新聞 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果麻煩大了？他警告：看不到買進的理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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