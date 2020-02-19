觀光局今（19）日表示，配合防疫措施，並綜合衡酌疫情發展，特別是港澳地區的旅遊疫情建議等級，已提升至第三級「警告」等級，因此宣布繼續暫停旅行業組團前往香港、澳門地區旅遊至4月30日，而且包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊。

觀光局10日時宣布，暫停旅行團赴陸禁令至4月底，赴港澳地區則暫緩至3月底。今天觀光局再度公告，暫緩旅行團赴港澳地區旅遊，而這已是第二度延長禁令。

觀光局說，港澳旅行團的旅客解約退費原則，依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

另觀光局說，旅行社原訂行程安排由港澳轉機者，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機之航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，惟如旅客不同意者，而有解約情形時，其解約退費仍依前揭規定處理。

觀光局說，將持續配合疾病管制署防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布之疫情訊息綜合評估，隨時調整解約退費事宜。

(工商 )