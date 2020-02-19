「特殊時期，我們堅持不漲價，平價供應市場！」這段時間，湖北武漢市供銷合作社所屬東西湖區武漢綠發源綠色蔬菜專業合作社、金色惠農生態農業專業合作社與平臺合作，為武漢市場平價供應配送菜心、小白菜、生菜、紅菜心、紅蘿蔔、大白菜、蓮藕、萵苣等新鮮蔬菜20餘種，日供應量70餘噸。

疫情發生以來，武漢市供銷合作社從系統，以武漢農村電商公司為主，組建供銷社社區保供突擊隊，分設貨源組、線上組、物流組、社區推廣組、資金調度組和宣傳組，充分發揮供銷系統優勢，從貨源採購、社區平台推廣、資金調配到物流配送，全程加強協調配合。一天時間內完成「供銷集市」平台搭建、商品上線和社區直供。

為加大市場保供力度，武漢市供銷合作社先後3次發出通知，要求全市各級供銷合作社疫情防控期間保障市場供應，全面開展疫情期間城鄉市場保供穩價惠民工作。截至2月12日，全市供銷合作社系統平價直供新鮮蔬菜等農副產品的社區達345個、供給量達320餘噸，建成8個應急物資儲備中心。

為了加強資源整合，武漢市供銷合作社集結10餘家專業合作社、電商、食品加工、農產品冷鏈等企業，建立蔬菜等農副產品配送基地，上線蔬菜組合包、米、面、油、禽肉蛋、牛奶酸乳製品等20餘種商品，實行統一價格體系、統一品質安全、統一無接觸配送服務。

(旺報 )