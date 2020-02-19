網友在PTT發文想退訂飯店，沒想到竟收到工作人員回信，給了「超誠實」建議。(圖／截自PTT)

新冠肺炎疫情蔓延全球，旅遊航空業大受影響，許多民眾擔憂出國被感染，紛紛決定取消行程，可能都得承擔一些損失。一名網友表示，要退訂日本東京一間飯店，但飯店很硬不給退，也完全不能延期，不料卻收到飯店人員回信，給了一個「超誠實」建議，不但讓他大感意外，也讓網友笑翻。

這名網友在PTT發文表示，有鑑於近來東京疫情，很多人都退訂飯店，他和朋友們也訂了三月中的一間國際飯店，七天大概三萬六，寫信給訂房網站跟飯店，但訂房網站回覆，飯店不同意取消，即便告知是因疫情特殊情況，飯店也很硬不給退，也完全不能延期或收罰金之類的。

原PO指出，沒想到後來竟收到飯店人員回信寫道：「您好！XXX先生，我作為一個中國人真的很想幫你，但我是沒有這個能力。上面的日本人也真是不知道在想什麼，所以如果疫情解除了，下次來日本的時候不要入住這家酒店。」

PO文曝光後，讓一堆網友笑翻，紛紛回應「很中肯」、「誠實」、「吃了誠實豆沙包」、「這個客服好做自己」、「笑噴」；也有網友說「這中國員工不害怕被公司發現嗎？」、「這要低調一點，別害到良心客服」、「不能退訂的通常比較便宜」、「訂房網站上有些會有不能取消的低價方案，要便宜本來就該承擔風險」。

(中時電子報)