一艘大陸貨船本月3日遭到印度海關扣押，消息人士透露，貨船因載有能幫助巴基斯坦發射彈道飛彈的裝置－高壓滅菌釜（Autoclave）而遭扣留，此事已引起印度國安、情報單位注意，當局已派遣2組人員登船盤查。

一艘大陸貨船疑因偷運能協助發射彈道飛彈的高壓滅菌釜，在印度坎德拉港遭到扣押。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、印度英文周刊The Week、大陸《環球時報》報導，一艘插著香港旗幟、船名為「DA CUI YUN」的大陸貨輪，3日停靠印度西部坎德拉港（Kandla）時，遭印度海關以「非法裝載彈道飛彈發射裝置」為由扣押，據了解，印度海關事先接獲情報，因此加以攔截。

消息人士透露，貨輪被發現載有一個18*4公尺的高壓滅菌釜，印度國防研究暨發展組織（Defence Research and Development Organisation）先前已派遣一組人員登船查扣，周一另一組核能專家也已再次登船進一步檢查。

高壓滅菌釜是一種軍民兩用高壓裝置，作為軍事用途，它可以用來製造固體燃料飛彈的二氧化矽複合材料內襯。報導指出，這類飛彈的固體燃料會置放在由合金鋼製成的燃燒室內，中間須放置複合材料內襯，這樣一來，當飛彈發射時，這類複合內襯就能協助燃燒室承受高溫及高壓。

這艘貨船於1月17日從大陸江陽港出發，目的地是巴基斯坦的喀拉蚩（Karachi）卡西姆港（Port Qasim），於3日靠岸坎德拉港，準備卸下部分貨物，隨後遭印度海關攔下。卡西姆港位處的信德省（Sindh）是巴基斯坦專門發展彈道飛彈計畫的「太空及大氣研究委員會」（Space and Upper Atmosphere Research Commission）所在地。

此事件引起印度官方高度注意，因為北京一直以來都持續在協助巴基斯坦發展武器，目前大陸也是巴基斯坦最大的武器供應國。

(中時電子報)