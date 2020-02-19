新北市2名居家檢疫失聯者已經找到1人郭富文，新北市長侯友宜19日受訪時指出，新北目前有4316名居家檢疫者，絕大多數都相當遵守規定，他也體諒這些人都很苦悶、很痛苦，市府可提供生活各種協助，但只要失聯者故意趴趴走，市府絕對罰最重，並公告姓名。

新北市民政局18日公布居家檢疫2名失聯者，包括郭富文與管永安，在民政與警政人員努力下，通報查獲其中1位失聯的郭富文，他投宿於桃園地區旅社，確認個案無發燒症狀及身體狀況健康良好。不過郭男竟以自己狀況好為由沒報到，因為他居無定所已送至集中檢疫處所執行居家檢疫。

侯友宜今參加市政會議後受訪指出， 新北市居家檢疫人數是全台最多，高達4316人，市府要關懷、支持他們，但有有一、兩個故意的，決不寬貸、不姑息，一定重罰公告，並集中檢疫，這次找到的人是故意失聯，也相信另外一位很快就能找到，是否也是故意，還在調查中。

侯友宜也說，大部分人都很遵守規定，上次找回來的，也都不是故意，而是資料上錯誤導致，侯強調，不要挑戰公權力，新北市重罰一定罰最重，還要送集中檢疫所。

(中時 )