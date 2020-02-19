嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的鑽石公主號郵輪自2月3日起遭隔離於橫濱外海，日本有關當局表示，鑽石公主號上有超過540人感染新冠肺炎，是大陸以外規模最大的群聚感染處。財信傳媒董事長謝金河表示，日本首相安倍晉三現在應該是頭殼抱著燒。

謝金河在臉書發文指出，一直以安全衛生大國自許的日本，這次被一艘停泊在橫濱外海的鑽石公主號撞出一個防疫的大破口，讓日本成為大陸以外受到疫情衝擊最大的國家，首當其衝的是安倍首相。

他說，安倍從2012年出任首相迄今，今年已邁入第八年，去年已是日本在位最久的首相，他的任期到2021年，安倍今年最大的著力點是辦好2020年的東京奧運，這是日本向全世界展現新科技與國力的舞台，日本幾乎傾全國之力，日本更希望藉由這次奧運，複製1964年，日本辦完東京奧運會後，經濟奔馳卅年的榮景。

為了辦好奧運，安倍安排習近平在四月訪日，同時為了爭取大陸觀光客，而這次疫情擴散，日本對大陸旅客管制相對寬鬆，也讓疫情逐漸蔓延。尤其是鑽石公主號停泊在橫濱外海，日本檢疫效率不夠高，讓數千人在密閉空間內交互感染，每日確診病例都達幾十人，現在居然累積到542個病例，簡直成了大疫區。

謝金河表示，這些年日本全力拚觀光，2018年日本外來觀光客人數高達3391萬人次，去年可能接近3500萬人次，這其中台灣人貢獻將近500萬，大陸觀光客約在800到1000萬之間，大陸是日本最大觀光客來源國，日本全力爭取陸客，這回疫情蔓延衝擊日本也最大。

這兩天日本公布19年第四季GDP數字，年衰退6.3%，季衰退1.6%，這是日本2014年以來最差的經濟成績單，今年第一季恐怕會更慘重。謝金河認為，如果疫情再擴大，到四月未現曙光，東京奧運能不能順利進行？這不但衝擊日本經濟與國運，安倍如日中天的聲望也可能頓挫。這波疫情對日本、安倍都是茲事體大！

(中時電子報)