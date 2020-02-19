《港股》恆指開跌0.16％，匯豐領跌藍籌股 10:172020/02/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司就新冠肺炎疫情的影響發出營收預警，隔夜美股道瓊指數與標普500指數收黑。受此影響，香港股市繼前一日急跌逾400點後，周三恆生指數開盤再跌0.16%，為27486.46點。國企股(H股)開漲0.06%，為10811.49點。匯豐去年業績意外疲弱，股價開跌近3%，領跌藍籌股。 (時報資訊) #開跌 #16 #匯豐 #領跌 #藍籌股 也許您會感興趣 推薦閱讀 搖不停！花蓮壽豐深夜6連震 規模最大4.9、震度4級 06:072020/02/16 生活 新聞早班車》日官方承認 新冠肺炎將在日流行 07:042020/02/16 政治 新冠肺炎恐再延後復工 電子權值股領跌 10:302020/02/17 財經 紅色警報！英國2天狂降1個月雨量…整座城市陷入一片汪洋 23:092020/02/17 國際 生意糾紛竟縱火燒死好友 男子自首改判16年 09:202020/02/18 社會 《港股》蘋概股下挫，恆指開跌0.69％ 10:172020/02/18 財經 半導體、光電股領跌 電子股摜破3大均線 11:442020/02/18 財經 防疫兼緝毒 航警獲肯定 13:282020/02/18 社會 獲利青筍筍 匯豐：不改變亞洲布局 20:272020/02/18 財經 外資賣超214億 雙王成大苦主 04:102020/02/19 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 即時 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 布局下一張科技藍圖 郭台銘資金到位 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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