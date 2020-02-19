蘋果公司就新冠肺炎疫情的影響發出營收預警，隔夜美股道瓊指數與標普500指數收黑。受此影響，香港股市繼前一日急跌逾400點後，周三恆生指數開盤再跌0.16%，為27486.46點。國企股(H股)開漲0.06%，為10811.49點。匯豐去年業績意外疲弱，股價開跌近3%，領跌藍籌股。

(時報資訊)