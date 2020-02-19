記憶體大廠旺宏(2337)周二舉行法人說明會公布財報及展望；去年第四季獲利低於法人預期，並坦言受新冠肺炎影響，今年產品報價走勢撲朔迷離。今股價開低走低，盤中大跌3元至35.15元，跌幅近8%。

旺宏今年原先預估整體Nor Flash市場可望走揚，但受新冠肺炎的影響，總經理盧志遠表示，目前「如入霧中」，短期第一季價格則可望持穩。整體營運來看，旺宏出貨中國市場占比重低、僅個位數，目前並不受疫情直接影響。

展望今年，盧志遠表示，原先看好產品報價走向，受武漢肺炎疫情干擾影響，產品報價走勢轉為撲朔迷離，並不清楚。不過，盧志遠說，5G基地台客戶需求並未受武漢肺炎疫情影響，仍符合預期維持健康狀態。

籌碼面來看，外資連四天賣超，累計賣超25130張。投信法人連續九天賣超，共計賣超23760張。

旺宏去年第4季歸屬母公司淨利新台幣7.54億元，季減59%，每股純益0.41元。受季節性變動及客戶提前第3季拉貨影響，旺宏2019年第4季營收95.81億元，季減20%；其中，快閃記憶體（Flash）業績季減6%，唯讀記憶體（ROM）業績季減34%。

因8吋廠減產與匯率不利因素影響，旺宏2019年第4季毛利率26%，較第3季下滑4個百分點，歸屬母公司淨利7.54億元，季減59%，每股純益0.41元。旺宏2019年總營收349.95億元，年減5%，因產品價格下滑影響，毛利率28%，下滑10個百分點，歸屬母公司淨利30.12億元，年減67%，每股純益1.64元。

(時報資訊)