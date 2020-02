宏達電(2498)今(19)日最新宣布,即日起至3月31日,正式開放Viveport會員免費使用Viveport Infinity無限下載訂閱服務,無限制體驗所有應用和遊戲,滿足會員在防控疫情期間的娛樂與健身需求,另外,也同步宣布於Viveport平台推出強檔虛擬實境內容,包括許多令人目眩神迷的動畫電影、具挑戰性的解謎遊戲及以健身為主題的體驗等,成為玩家居家防疫期間最好的夥伴。

依照歷史經驗,在過年紅包以及寒假效應下,傳統第一季原本就遊戲產業旺季,今年更遭逢新型冠狀病毒,民眾減少外出機會,宅經濟讓遊戲相關應用增添更多想像空間。

就VR/AR商機來說,市場調查公司Digi-Capital更預估2020年全球VR與AR市場規模達1,500億美元,成長幅度可觀,以台灣市場來說,儘管自2016年開始發展行之有年, 除硬體走在產業前端外,AR/VR生態圈已逐漸成形,惟整體而言,產業規模依舊存在相當大的成長空間。

宏達電Viveport Infinity無限下載訂閱服務的內容每月更新,1、2月最新推出的虛擬實境內容包括有「Star Shelter by Overflow Games」、「Abode and Abode 2 by Overflow Games」、「Failspace by Hipfire Games 」、「Ultimate Fishing Simulator VR by Ultimate Games」、「Carly and the Reaperman」以及「咕嚕米的眼睛第三集」等多款遊戲內容。

(時報資訊)