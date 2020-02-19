1.台積電(2330)：昨遭外資倒貨賣超40,790張，且昨夜ADR跌3.45%，惟今早承接買盤積極進場，股價開高走高至324.5元。
2.南亞科(2408)：TrendForce表示DRAM合約價首季將正式終結衰退，雖昨遭三大法人昨聯手賣超萬餘張，今早股價一度漲至84.4元，惟賣壓仍強。
3.日月光投控(3711)：股價連跌3日後，今承接買盤轉熱，小幅彈升約1%。
4.精材(3374)：昨獲外資逆勢買超28張，今早股價一度彈升至88.9元，漲逾2.5%。
5.中鋼構(2013)：昨外資逆勢買超，加上風電題材護體，今早股價強彈逾2.5%，收復月線、觸及季線。
6.裕隆(2201)：外資連三日買超計1800張，早盤股價續漲約1.5%，達20.5元。
7.矽力-KY(6415)：出貨升溫，業績季季拚高，外資連6日買超，早盤上漲近3.5%。
8.旺宏(2337)：上季毛利季減3成，EPS季減近6成，去年全年EPS為1.64元，快閃記憶體前景有烏雲，股價爆量下跌近5.5%，創兩個月來低點。
9.世芯-KY(3661)：不畏列入警示股，上月EPS年增226.32%、上季EPS年增318.43%，晨盤反彈漲近2%。
10.祥碩(5269)：外資連6日買超力挺，早盤跌深反彈近2%。
11.技嘉(2376)：投信連7日買超、外資亦回頭相挺，股價帶量上漲逾2%，寫波段新高價。
12.神達(3706)：雲端業務攜手新聚思邁大步，三大法人連3日轉進18946張，晨盤續衝近2.5%，再飆短波高點。
13.聚積(3527)：布局Mini LED腳步快，營運走強，內資積極，早盤續漲逾6%，一度觸及122元。
14.貿聯-KY(3665)：特斯拉大陸門市陸續開市，增添拉貨力道，股價在5日線上方強勢震盪，漲幅近2%。
15.致茂(2360)：友達溢價收購凌華，身為大股東潛在轉投資帳上收益可期，近來股價守在高檔，今早上漲1%穩於160元。
16.橙的(4554)：傳估第1季虧損較去年同期收斂、全年營運有望再優於去年，雖公司澄清未公布財測，但股價續漲逾5%。
17.美利達(9914)：山東廠復工，返工率估達七成，三次下探160元附近有守，今早走揚1%以上先拚回5日線。
18.昱泉(6169)：去年12月每股純益0.73元，較前年同期成功轉盈，加上宅經題材，今早一度漲停。
19.國揚(2505)：今年預計有四個建案完工入帳，可望降低疫情對業績的衝擊，早盤上漲1%，穩於5日線。
20.全球傳動(4540)：自動化產業谷底回升，早盤小漲，向50元靠攏。
21.高力(8996)：三大法人昨轉買超725張，早盤挾量續漲逾6%。
22.協易機(4533)：不受新冠肺炎影響，積極申請陸廠復工，早盤一度觸及漲停。
23.擎邦(6122)：工程訂單利多持續發酵，帶動早盤亮燈漲停，登波段新高。
24.開發金(2883)：擬延長併購中壽，三大法人連8日賣超，早盤落至平盤。
25.中美晶(5483)：全球矽晶圓大廠SUMCO上季財報表現優於預期，股價漲3.17%。
26.博智(8155)：佈局半導體晶圓相關測試設備PCB板有成，第1季營運可望優於去年同期，股價漲6.9%。
27.群創(3481)：預計3月將分割車用顯示面板部門，成立子公司群豐駿公司，外資買超2日計16121張，股價漲1.37%。
28.GIS-KY(6456)：陸最大觸控面板廠歐菲光復工遲延，可望迎轉單商機，股價漲0.97%。
29.健策(3653)：1月營收創單月歷史新高，主要廠區在台灣，佔整體營運比重達80%到90%，且大園新廠產能又將於4月正式量產，股價漲2.58%。
30.達爾膚(6523)：配息10元利多激勵，繼昨日強勢攻頂後，晨盤續揚8%，站上1個月高峰。
31.訊聯(1784)：多頭發動快攻，早盤急彈7%，進逼季線。
32.智擎(4162)：獲外資連3日買超相挺，今日放量衝高7%，強取季線。
33.高端疫苗(6547)：開發新冠肺炎疫苗助威，股價連拉兩根漲停慶賀，早盤帶量續揚8%，登上市後次高價。
34.泰博(4736)：耳溫槍需求暴增，將帶旺2月業績，晨盤火速攻頂，來到9個月高點。
35.新纖(1409)：屬泛防疫概念股，近日獲外資偏多操作，早盤價量俱揚彈升近3%，站穩月線。
36.大江(8436)：防疫概念看俏，Q2起業績可望回升，晨盤反彈3%，站穩月線關口。
(時報資訊)
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