我駐日代表謝長廷和副代表蔡明耀、橫濱處長張淑玲等人19日上午10點前抵達橫濱港的大黑碼頭，準備迎接鑽石公主號郵輪上的台籍旅客。

謝長廷在橫濱碼頭表示，目前有幾個國家都派專機接回鑽石公主號郵輪的自國人，但因條件不同而時間有差別。

1、如在隔離中或檢測結果未明的旅客一起接走，時間較快，風險較大，例如美國在登機前接到有14個陽性的通知，臨時在飛機上隔離。

2、如果只接回確定陰性的旅客，要等檢測結果，而且要全部一次接回，時間較拖。我們為了減少風險，嚴格限定陰性反應的旅客。目前香港等可能都是分批，日本旅客最多已經一部分下船。我們今天預計有5人左右可以下船。

蔡明耀表示，由於船上的乘客以長者為優先依序下船，今天預定有500名乘客下船，下午1點至2點左右有5名台籍旅客可先下船。

代表處接到國人後，將在CDC蘇醫師防疫指揮下，立即送往事先安排好的飯店休息。

蔡明耀表示，目前我國安排的包機預定21日出發。

(中時電子報)