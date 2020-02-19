據美媒福斯新聞台（Fox News）報導，美國國務院18日表示，將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展5家大陸媒體企業列入外國使團，往後必須依循駐美領事館的類似規範，意味這5家媒體為大陸政府機構的延伸。

美國國務院表示，已將新華社等5家在美陸媒列入外國使團，往後必須依循駐美領事館的類似規範，包括提供僱員名單與人事變動。（示意圖／達志影像）

不具名美國國務院官員18日宣布，根據美國外國使團法（Foreign Missions Act），5家大陸媒體企業將必須依循駐美國使館與領事館的類似規範，包括提供僱員名單與人事變動、註冊現有房產，以及購買或租賃新房產前必須事先獲得批准。這項規範即日生效。報導也指出，通常情報人員也都會以外國使館工作人員名義作為掩護。

福斯新聞台取得國務院的文件指出，這5家陸媒並非獨立新聞機構，而是受到北京有效控制，符合外國使團法規定的外國使團定義。國務院官員透露，會做出這項決定，是看到北京對媒體加強國家控制，對媒體內容與編輯方向嚴加管制，這些媒體已是中共宣傳部門的一部分。

報導引述國務院文件指出，國務院這份對5家陸媒的新規範，正是要凸顯大陸政府在美媒體活動的增長。中國共產黨藉由官媒控管輿論，近年更是加緊控制，而陸官媒在海外行動也逐年擴張。

對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向美媒《Axios》表示，其實這一行動拖得太久了，數年以來，這些所謂的媒體早已是中國共產黨的喉舌，這些大陸的發聲筒變得愈來愈具侵略性。

儘管將被列為外國使團一部分，不過官員也表示，不會限制這些媒體的新聞採訪，仍能參加包括國務院在內的各類記者會。

(中時電子報)