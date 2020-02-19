美利達（9914）山東廠今（19）日正式復工，由於山東廠以在地員工居多，首日返工率預估可達70％。隨著美利達大陸三廠全部復工，今日早盤股價一路開低走高，目前漲幅逼近2％、股價漲了3元。

美利達表示，大陸深圳廠自本月13日復工至今，返工率自30％提高到60％；同樣的，南通廠返工率自30％提高到50％；而山東廠今日復工，首日返工率估可達70％。美利達強調，大陸廠持續提高返工率，做好防疫工作，在優先確保員工健康下，隨著供料進度逐步復原產能。

美利達已公布1月銷售總台數逼近6萬台，年減26.77％，集團合併營收16.82億元，年減16.55％，惟電動自行車依然持續熱銷，月銷量年增60％。

美利達表示，大陸廠復工初期受限封城交管的緩步開放，各廠區職工返工率從30％逐步提高到70％，正好在首季淡季結束前逐步提高復工率，迎接次季新車投產、滿足後續旺季的銷售需求。

(工商 )