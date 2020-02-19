人民幣兌美元中間價連續第二日貶值，人民幣中間價今日報7.0012，較上日報6.9826，下調186個基點或0.27％，為去年12月25日以來首度破7。

此外，中國人民銀行連續第二日暫停逆回購操作。人行公佈，隨人行逆回購不斷到期，春節後人行通過公開市場操作投放的短期流動性已基本收回。目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。

(工商 )