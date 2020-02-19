人民幣中間價貶值186基點 10:222020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續第二日貶值，人民幣中間價今日報7.0012，較上日報6.9826，下調186個基點或0.27％，為去年12月25日以來首度破7。 此外，中國人民銀行連續第二日暫停逆回購操作。人行公佈，隨人行逆回購不斷到期，春節後人行通過公開市場操作投放的短期流動性已基本收回。目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。 (工商 ) #人行 #人民幣中間價 #貶值 #基點 #流動性 也許您會感興趣 推薦閱讀 小康社會收官年 陸力挺企業 04:092020/02/15 焦點新聞 陸金融部委組合拳 助企業抗疫 04:092020/02/15 財經要聞 人行：陸絕不會出現大規模通膨 04:092020/02/16 焦點新聞 大撒幣！陸穩市場、拚復工 04:092020/02/16 財經要聞 人民幣在岸、離岸走升 重回6.97元價位 10:592020/02/17 財經 人行下調MLF利率10個基點 延續淨回籠 11:252020/02/17 財經 人民幣在岸價小幅收跌12個基點 回到6.98元價位 17:132020/02/17 財經 人行操作降息 有望再釋利多 04:102020/02/18 焦點新聞 預期人行將有更多寬鬆措施 04:102020/02/18 焦點新聞 人行再寬鬆 陸股彈向3,000點 04:102020/02/18 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 即時 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 布局下一張科技藍圖 郭台銘資金到位 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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