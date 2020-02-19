新冠肺炎肆虐藝情攀升，日本持續傳出相關病例，旅居日本女星歐陽靖，日前在臉書透露日本機場檢疫鬆散，從大陸抵達日本機場的旅客，未經檢測可直接出關，沒想到此舉卻讓到日本旅遊的友人遭到網路霸凌，讓她深感抱歉。

歐陽靖臉書PO文透露，一名友人跟家人到日本熊本旅遊，沒想到才PO出旅遊照，就遭網友留言撻伐：「你怎麼可以不戴口罩」、「你怎麼敢出門玩」、「你回台灣小心被隔離」，對此該名友人表示搭飛機、大眾交通工具都有戴口罩，也有按規定洗手，只不過拍照脫下口罩就被公審，感到壓力非常大，更有網友引用歐陽靖分享在臉書的日本疫情數據供參考，讓歐陽靖感覺是自己煽動大家霸凌他，對此感到相當抱歉。

歐陽靖臉書全文。（圖／歐陽靖・裏東京生存記臉書）

歐陽靖表示分享日本疫情，是希望台灣民眾別掉以輕心，未料造成部分網友這麼大的壓力，讓她對受到波及的人感到抱歉，也強調需要「施壓」的對象，應該是「身處疫情爆發地區卻沒做好自我保護的人」，至於一般民眾就請網友手下留情，畢竟「製造恐慌」並非好現象，至於近期是否適合去日本？她表示台灣接下來極有可能提升日本旅遊警戒，去之後不排除要被居家隔離14天，建議還是先緩緩比較好。

(中時電子報)