不肖業者操作挖土機具，將營建廢棄物填入關渡平原閒置私有地中。（台北市環保局提供／譚宇哲台北傳真）

不肖業者操作挖土機具，將營建廢棄物填入關渡平原閒置私有地中。（台北市環保局提供／譚宇哲台北傳真）

太惡劣！台北市環保局與警察局北投分局日前於關渡平原查獲不肖業者濫填營建廢棄物，大批廢木材、塑膠、太空包袋、碎磚瓦等垃圾被埋入閒置私有地，市府人員當場制止駕駛機具作業的張男，並依違反《廢棄物清理法》移送士林地檢署偵辦，後續將面臨1至5年有期徒刑併科1500萬元以下罰金。

環保局指出，關渡平原一帶部分土地位屬偏僻，易遭不肖份子傾倒廢土或棄置廢棄物，此次巡查員於北投區承德路7段401巷620弄內土地發現農曆年後架設圍籬，果然在15日上午9時發現內部有機具作業聲，立即依程序通報並啟動環檢警聯合查緝機制，當場查獲張男正操作機具進行整地。

查緝人員現場要求張男配合開挖，發現土地遭傾倒、堆置及回填大量營建廢棄物，當場張男帶回警局製作筆錄，依法送辦。

環保局強調，違反《廢棄物清理法》將面臨最重5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金，並同時追償不法利得，呼籲非法分子勿心存僥倖，若民眾發現有違法棄置或處理廢棄物情事，請立即通報市民當家熱線1999。

(中時 )