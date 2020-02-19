知名指揮家溫以仁，因多年前參加台灣國家國樂團指揮甄選未被錄取，與國立傳統藝術總處籌備處（現為國立傳統藝術中心）劉姓行政人員及弟弟發生糾紛，溫曾控告劉女姊弟2人偽造文書、瀆職罪，劉女姊弟獲不起訴，劉女弟弟去年間反控溫誣告，台北地檢署19日依誣告罪嫌起訴溫以仁。

曾被譽為「台版交響情人夢」中「千秋王子」的指揮家溫以仁，原是台灣國家國樂團首席客座指揮，他2009年他申請報名傳藝中心的台灣國樂團指揮甄選，進入複選後，因另名入選人棄權，只有他1人進入複選，獲得「未錄取」的通知。

多年來，溫以仁一再對國立傳統藝術總處籌備處提告民事訴訟、國家賠償，官司纏訟數年，先前溫曾指控國立傳統藝術總處籌備處主任柯基良「偽造」指揮甄選的會議紀錄，讓他在甄選中未被錄取，侵害他的工作權，提國家賠償訴訟，要傳藝中心國賠90萬元。高院去年判溫判訴確定。

不僅如此，溫與國立傳統藝術總處籌備處劉姓行政人員及弟弟有糾紛，溫控告劉女姊弟2人偽造文書、瀆職罪，劉女姊弟獲不起訴，劉女弟弟去年間反控溫誣告，台北地檢署19日依誣告罪嫌起訴溫以仁。

(中時 )