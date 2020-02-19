自稱洪姓女網友在臉書各大社團自爆，2月15日因為半年前跑去武漢找工作，結果被封城困住幾天，最後花了15萬元，請1名叫「硯哥」的人幫忙她偷渡。由於該貼文有在「高雄大小事」社團出現，高市衛生局接獲通報後，與高市刑警大隊一同調查，昨天深夜在南投逮捕涉嫌貼文的陳姓男子，將移送檢方偵辦後已3萬元交保。

據了解，陳姓男子冒用洪姓女子的名義，PO文提到半年前跑去武漢找工作，結果被封城困住幾天，拖了兩三天要回台回不出來，結果看到馮一硯大哥的廣告，本來想說身上東西包一包要跑路，想說帶著剩下幾十萬的家當財產，就給他拚了。

陳姓男子刻意在各大臉書社團洗版，散布自己從武漢偷渡回台。（翻攝臉書）

內文寫到，「結果硯哥真的帶領我去他的私人管道偷渡，費用扣掉武漢道海邊的車費後還要15萬」，這次真的嚇到了，也答應硯哥從此不再去武漢工作了，「如果今天沒有硯哥，我可能回不來了，真的很謝謝硯哥，真的是我的再生父母，讓我不用困在那裡，可以回到台灣」。最後還留下這名「硯哥」的LINE帳號。

網友看見貼文紛紛撻伐，不過這則貼文真實性有多高，目前不得而知，本報追查發現，該貼文是刻意散布到網路的，除了「高雄大小事」外，還有「桃園人」、「我是澎湖人」、「網路賺錢廣告免費po文」、「香港警察」、「發文到 台北桃園打工兼職八大公關酒店伴遊工作」等等加起來約10個社團。

由於無法從該女貼文看出是否為高雄人，該女子在其個人臉書也PO文還寫到「我成功的散播病毒」，個人檔案顯示現居台中市、來自彰化市。對此，高市衛生局表示力可委請高雄市刑大偵辦。

據了解，警方先前查出所謂「救命恩人」的Line是濫發垃圾訊息的廣告帳號，至於原PO洪女也疑為FB的假帳號，經過連日追查，終於發現PO文的是一名陳姓男子，並在昨晚北上南投將其逮捕到案，檢方訊後以3萬元交保。

(中時電子報)