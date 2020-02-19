罷韓連署書造冊。（圖／摘自Wecare高雄臉書）

第二階段罷韓日前宣布突破30萬大關，但罷韓團體仍持續收集連署書，也分享造成過程，直呼「蠢工作」、「蠢人工」。

「Wecare高雄」在臉書分享罷韓連署書造冊，表示審核整理、分區分里、編碼造冊等是非常艱難的工作，是一個純人工且無法簡化分工的工作，甚至必須說是一個「戇人工」。

以高雄市有891個里試算，當收到一張連署書，要先確認基本資料是否均有填寫，若一張讓面多人填寫，就一定要同一里，集中回總部再檢查一次，確定符合再送入造冊。

進入造冊階段，每張連署書會再被嚴格檢查一次，務必要讓造冊的連署書都能是有效不被剔除的連署書，然後找到連署書所屬行政區，再找到891中的那一里的櫃子，接著編碼，並依選委會要求蓋上以下空白章，再分里造冊，50張一冊，最後依法製作副本。

Wecare高雄表示，以上動作每張連署書要花40秒，30萬張就是1200萬秒，也就是134天，「夠可怕吧！」而這只是分里整理的「蠢工作」，如果加上連署人專程到現場連署、代收點的人力付出，影印、伴填寫、運送，一份有效的連署書，背後的成本是多麼可怕。

Wecare高雄希望，這是最後一場蠢人工，尤其在藥房可以電子實名制買口罩的對照下，卻不能電子實名制連署「真的異常荒誕」。

(中時電子報)