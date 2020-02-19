元大台灣高股息優質龍頭基金預計3月17日~3月24日募集，除規劃「月月配」及「年終配」之配息機制外，更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，可避免息收因配息前，大量投資人湧入而被稀釋的可能，讓配息機制更加完善。估該基金最快在3月底報請成立後，即可進場。

觀察台股加權指數不僅趨勢長期向上，其現金殖利率平均更高達4.23％(2009年12月31日-2019年12月31日)，居全球之冠。元大台灣高股息優質龍頭基金的操作策略，是自台股優質龍頭企業中，尋找擁有高股息、配發穩定股息的標的，且股價可望再成長帶來更多的現金流，各產業龍頭市值前20名為基本門檻，而投資的成份股會在每年的1月和7月會進行調整。

此外該基金也規劃為「配息」、「不配息(累積型)」型兩種受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇，不配息型將息收再投入基金，對於暫無現金流需求的投資人，可免去領息後再投入的不便。

台股高配息特色吸引大量外資湧入，尤其是高配息率的個股，更是受外資青睞，根據台灣證交所統計(截至2020年1月31日)，外國資金持有台股比重42.9%，續創新高。外資投資周轉率較整體市場平均值低，相較其他投資人類別而言應屬長期投資，突顯上市公司的體質良好。目前已有53家上市公司通過股利採季配或半年配，新股利分配制度有助優化市場資金流動性，投資人領取獲配股利後回頭加碼台股，將為台股注入另一波資金活水。

(時報資訊)