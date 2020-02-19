興勤(2428)總經理何益盛表示，目前各廠已陸續恢復生產，如果疫情能夠儘快控制住，供應鏈順利恢復生產，公司將全力趕工以降低對全年營收的衝擊。

興勤為保護元件廠，主要產品為熱敏電阻、壓敏電阻(MOV與MLV)及傳感器，其中壓敏電阻功能為過電壓保護，熱敏電阻則為過電流保護，而熱敏電阻又依溫度分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)及負溫度係數熱敏電阻(NTC)，若以安裝方式來看，有傳統插件型、SMD表面黏著型及整合型模組各式傳感器等。

由於保護元件可以針對電子產品運作過程中可能發生的風險提供適切的保護，因此廣泛應用在各類電子產品中，興勤深耕保護元件多年，客戶涵蓋全球各產業大廠，2016年到2018年每股盈餘均在7元到8.5元間，可說是被動元件產業的績優生。

只是，誰也預料不到，短短不到兩個月時間，中國製造及銷售因新冠肺炎病毒疫情失控，目前陷入生產危機，部分廠區身處此次新冠肺炎病毒重災區之一，尤其宜昌廠剛好在湖北省更是首當其衝，讓何益盛苦笑說：「遇到了，就是面對因應」。

歷經湖北地區封省、中國各地區政府也因防疫做出各種配套防疫，所以影響復工進度，興勤當如何因應以及降低對公司的營運衝擊？以下是何益盛專訪：

問：請問貴公司何時知道疫情？當時採取了那些措施？

答：我們是在去年12月底陸續知道疫情，並自1月開始關注，但一開始我們只知道是動物傳人，之後看到新聞才知道會人傳人，老實說，在武漢封城前，我們並不清楚疫情會失控嚴重到要封城。

因為封城消息是在農曆年前(23日)傳出，但各廠區員工都已返家過年，我們還是在年假結束前就成立防疫小組，要求相關主管積極準備口罩、消毒液等防疫物品並盤點個廠區口罩與消毒酒精之庫存，並要求集團廠區員工進廠前必須量體溫與戴口罩，中午吃飯亦須分批且隔桌吃飯，全力保護廠區員工健康。

在業務部分，自疫情爆發之後，公司一直與客戶保持密切聯繫，據實告知廠區現狀，讓客戶清楚掌握公司動向，由於此次疫情影響的是整個中國地區，客戶都能理解，我們業務都主動聯絡客戶，了解各個客戶的狀況與需求，做出未來復工生產排序最好的出貨流程安排。

問：請問中國各廠區現有產品及復工狀況？是否擔心宜昌廠未來招工困難？

答：我們在中國有常州、東莞、湖北宜昌及江西景德鎮四個廠區，其中常州廠是主要生產據點，除了貼片產品幾乎涵蓋集團所有的產品，且全製程都能生產，主要服務除珠三角外所有中國各省的客群，宜昌廠主要生產傳感器及防雷產品還有部分後製程插件式熱壓敏電阻，並於2019年開始與中國電動車廠商進行交易，東莞廠是插件式所有後製程及傳感器產品生產中心，主要以服務集團珠三角地區的客群為主至於景德鎮廠則是熱壓敏前製程生產只針對集團內部供貨。

常州廠及東莞廠已於上週順利復工，景德鎮廠也已拿到復工核准函，宜昌廠地方政府已經查廠，實際復工日期則依當地主管機關核准為準。

就各廠區來看，常州廠原有1200名員工，東莞廠約1300人，宜昌廠約800人，景德鎮廠約200人，初步統計，常州廠能夠返工的員工約60%，不過目前常州廠及東莞廠復工率約40%及30%，至於景德鎮廠區已獲得當地政府核准，產線逐條復工中，未來將視各地方政府政策規範下逐步擴增復工率，當然最希望3月初各廠區能恢復正常上班。(2-1)

(時報資訊)