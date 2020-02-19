問：未來公司將建立什麼樣的SOP，降低類似疫情對公司的衝擊？

答：興勤公司本身是一個集團公司，在中國我們有四個工廠，因為新冠狀病毒疫情變化剛好發生在農曆新年期間，面對此次疫情，集團只能先做些緊急應變措施，在休假期就立刻聯絡個廠區主要負責主管先多備口罩、酒精及溫度計等防疫品庫存，上工時加強員工教育訓練，要求員工隨時注意自己的健康，非必要不要出入人多的公共場所，如有咳嗽任何不舒服症狀的員工一律在家休養隔離不能上工，凡進入廠內員工必須配戴口罩，量溫度並用酒精洗手消毒，員工分批用餐，用餐區增設隔離檔板等。

問：此次疫情之後，是否會考慮將部分大陸產線拉回台灣，或是其他國家建立新生產據點？

答：我們公司各廠區分別附有不同性質的任務安排，都是依據各地區客戶分布與集團間產品相互搭配及互補性安排各種產品及製程，每一個設置都是經過謹慎評估！台灣廠主要以貼片型產品為主，中國廠則以插件型產品，由於體積較貼片型產品大很多，廠房腹地規模需要非常大，且前製程燒結又有大電力需求，都要靠當地政府機構全力支持，所這樣的製程及產品不可說動就動。

至於是否到其他國家設廠，目前仍要作各種評估，設廠必須考慮很多條件，包括：當地的供電穩定度、原物料供應、員工素質及語言溝通、客戶對產品需求還有生產地點找尋等。

問：請問此次疫情對公司今年營運影響？

答：目前各廠已陸續恢復生產中，公司亦已針對客戶訂單輕重緩急排序生產交貨，第1季業績受到疫情停工影響不小，未來幾季能否補回，還是得依疫情狀況並配合當地政府政策而定，如果後續疫情能夠緩和，我們必將針對客戶需求全力趕工，協助大家並期望能降低此次疫情對營運的衝擊。

何益盛強調，公司仍將秉持一貫穩健經營的態度、強化體制完善，原本自有資金就很充裕且財務健全，相信必能降低疫情所帶來之影響。(2-2)

(時報資訊)